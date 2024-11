Boot vor Ägypten gesunken - vier Deutsche waren an Bord

Vor der Küste von Ägypten ist im Roten Meer ein Boot gesunken. An Bord waren 45 Menschen, darunter 31 Touristen aus verschiedenen Ländern. Das ägyptische Innenministerium teilte mit, dass es sich bei sechs von ihnen um Deutsche handelt. Auch die Nachrichtenagentur dpa berichtete, dass mehrere Deutsche an Bord gewesen seien.

Suche nach Überlebenden läuft

Die Gefundenen sollten per Flugzeug und mit einer Fregatte in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt werden. Retter würden zusammen mit der Marine nach weiteren Überlebenden suchen, so Hanafi.