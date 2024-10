Russe nach zwei Monaten von Schlauchboot im Meer gerettet

Nach mehr als zwei Monaten auf einem kleinen Schlauchboot im Ochotskischen Meer am Rande des Pazifiks ist ein Mann lebend gerettet worden. Die Staatsanwaltschaft im Fernen Osten Russlands teilte mit, der russische Staatsbürger sei am Montag vor der Halbinsel Kamtschatka von einem Fischerboot aufgenommen worden. Sein Bruder und sein Neffe überlebten die Fahrt nicht.

Suche zunächst ohne Erfolg

Auf dem Radar für eine Boje gehalten

Das Schlauchboot wurde schließlich rund 1.000 Kilometer von seinem Ausgangspunkt entfernt gefunden. "Am 14. Oktober gegen 22 Uhr wurde das Boot entdeckt, als es an einem Fischerboot vorbeifuhr", teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Halbes Gewicht verloren

Ein von der Staatsanwaltschaft veröffentlichtes Video zeigt einen abgemagerten Mann in einer Schwimmweste, der verzweifelt "Kommt her!" ruft, während die Besatzung versucht, ihn in Sicherheit zu bringen. "Ich habe keine Kraft mehr", sagt der Schiffbrüchige in der Aufnahme, als er schließlich an Bord gebracht wird.