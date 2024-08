Jacht vor Sizilien gesunken: Ein Toter und sechs Vermisste

Rettungskräfte suchen in dem Bereich, in dem die "Bayesan" vor Porticello lag, nach Vermissten.

Nach Angaben der Küstenwache geriet die vor der italienischen Mittelmeerinsel ankernde Jacht in einen Sturm, Medien berichteten von einer Wasserhose. "Heute Morgen gegen 5:00 Uhr ist nach einem starken Sturm eine 56 Meter lange Jacht mit dem Namen "Bayesian" unter britischer Flagge in der Nähe von Porticello untergegangen", teilte die Küstenwache mit.

Wasserhose traf Luxus-Jacht "Bayesian"

Porticello liegt rund 15 Kilometer östlich von Palermo in Italien . In der Nacht waren starker Wind und sintflutartige Regenfälle über das Gebiet hinweggezogen. Medienberichten zufolge wurde die Region von einer Wasserhose getroffen, einem Wirbel aus Wasser und Wind über dem Meer.

An Bord der Jacht waren zwölf Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder, italienischen Medien zufolge waren die meisten von ihnen britische Staatsangehörige. 15 Menschen konnten gerettet werden. Zunächst wurden sieben Vermisste gemeldet - ein Crewmitglied und sechs Passagiere mit britischer, US- und kanadischer Nationalität.

Leiche in gesunkener Jacht gefunden

Seine Ehefrau Angela Bacares konnte nach Angaben der Rettungskräfte gerettet werden. Acht der Geretteten wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Unter ihnen war Charlotte Golunski, eine 35-jährige Britin, die sich zusammen mit ihrem Ehemann, ihrer kleinen Tochter und Kollegen einer Londoner Firma an Bord der "Bayesian" aufgehalten hatte.

Bei dem Unglück habe sie ihre einjährige Tochter "für zwei Sekunden" im Wasser verloren, bevor sie sie packen konnte, schilderte sie der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. "Ich habe sie inmitten der tosenden Wellen fest in meine Arme genommen. Viele haben geschrien. Zum Glück war das Rettungsboot aufgeblasen und wir sind zu elft an Bord geklettert", berichtete sie.

Jacht-Unglück: Suche nach Vermissten

Bei ruhiger See und Sonnenschein suchten am Montag Taucher, Schiffe der Küstenwache und ein Hubschrauber nach den Vermissten. Das gesunkene Schiff lag in 50 Metern Tiefe am Meeresgrund. Medienberichten zufolge hatte die Luxusjacht rund 700 Meter vor dem Hafen von Porticello geankert.