Mahnmal in Ahrweiler : Flut-Würfel gegen das Vergessen-Werden

Ein Flutwürfel also in einer Flutkirche. Es ist ein starkes Ensemble. Da der blanke Erdboden, in dem große Löcher klaffen, dort die in Kunstharz gegossene Flut, in der viele überraschende Dinge schwimmen: Eine Trompete, ein verborgenes Autokennzeichen, ein Rad, ein Schwimmflügel. Es sind Original-Relikte, die Helfer aus dem Wasser und dem Schlamm gezogen haben. Jedes davon erzählt eine Geschichte. Da ist zum Beispiel eine schlammverkrustete Weinflasche.