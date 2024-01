Berichte: Erster Alkoholladen in Riad

Saudi-Arabien will Berichten zufolge erstmals ein Alkoholgeschäft erlauben. Der Laden, der in den kommenden Wochen eröffnet werden soll, befinde sich im Diplomatenviertel von Riad, melden mehrere Agenturen. Aus Diplomatenkreisen hieß es, es sei nur Diplomaten erlaubt, dort einzukaufen - Muslimen sei der Zutritt verboten.

Der Laden soll demnach einem gehobenen Duty-Free-Shop an einem internationalen Flughafen ähneln. Wie aus einem amtlichen Papier zitiert wird, müssten die Kunden sich über eine mobile App registrieren und freischalten lassen und mit ihren Einkäufen monatliche Kontingente einhalten.

Alkohol bislang streng verboten

Die Legalisierung von Alkohol für Nicht-Muslime würde nur die wenigsten der 32 Millionen Einwohner des Landes betreffen. Der Konsum oder Besitz von Alkohol ist in dem muslimischen Staat streng verboten und kann bisher mit Geld- und Gefängnisstrafen, öffentlichem Auspeitschen bestraft werden - wobei die Peitschenhiebe mittlerweile weitgehend durch Gefängnisstrafen ersetzt wurden. Ausländer, können ausgewiesen werden.

Alkohol ist bislang nur über die diplomatische Post oder auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Staatlich kontrollierte Medien berichteten diese Woche, dass die Regierung neue Beschränkungen für Alkoholimporte im Rahmen der diplomatischen Sendungen einführt, was die Nachfrage in dem neuen Geschäft ankurbeln könnte. Wie die Tageszeitung "Arab News" berichtet, soll die neue Verordnung Importe einschränken, um dem "unsachgemäßen Austausch von speziellen Waren und alkoholischen Getränken, die von den Botschaften nicht-muslimischer Länder in Saudi-Arabien empfangen werden", entgegenzuwirken.