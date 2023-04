Für Karsamstag sagt der Deutsche Wetterdienst Höchstwerte von 8 bis 15 Grad voraus, am wärmsten werde es am Rhein. Am Ostersonntag seien an den Alpen und an den Küsten bis 10 Grad zu erwarten, sonst 11 bis 16, am Rhein örtlich sogar bis 17 Grad.