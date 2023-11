Alle 41 Arbeiter aus Tunnel in Indien befreit

In Indien sind am Dienstag nach 17 Tagen Einsatz nach übereinstimmenden indischen Medienberichten alle 41 Arbeiter aus einem eingestürzten Autobahntunnel befreit worden. Die Männer wurden auf rollbaren Tragen ins Freie geholt, wie Aufnahmen im örtlichen Fernsehen zeigten. Den Männern gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes am Dienstag.