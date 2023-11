Neue Sexualmoral: Warum Kondomhersteller auf Indien setzen

Kondome schützen vor Geschlechtskrankheiten und ungewollter Schwangerschaft. Nun sollen sie auch in Indien populärer werden. Quelle: colourbox.de

Kondome kommen für viele Männer in Indien als Verhütungsmittel bisher nicht infrage. Doch Hersteller setzen darauf, dass das bevölkerungsreichste Land künftig ihr größter Wachstumsmarkt wird. "Der indische Markt ist sehr attraktiv. Die Nutzungsrate von Kondomen ist dort immer noch gering", sagt Kazuhiro Kamio, Leiter des Auslandsvertriebs beim japanischen Hersteller Okamoto Industries.

Wenn die Nichtnutzer darüber aufgeklärt werden können, wie man Kondome benutzt, wäre das Volumen angesichts der Bevölkerungsgröße gewaltig. Kazuhiro Kamio, Hersteller Okamoto Industries

Die Produzenten nutzen moderne Marketinginstrumente, um die riesige, junge und technikaffine Bevölkerung Indiens sowohl in den Städten als auch auf dem Land zu erreichen. Nach Daten der Beratungsfirma GrandView Research dürfte sich der Markt bis 2030 auf 1,7 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln.

"Stealthing" bezeichnet das heimliche Abstreifen eines Kondoms beim Sex. Ganz klar strafbar, erklärt ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. 02.02.2023 | 1:10 min

Kondomwerbung zur Primetime bislang verboten

Das starke Wirtschaftswachstum, die Nutzung sozialer Medien und die sich wandelnde Einstellung zum Sex verändern die Sichtweise der Hersteller auf das Land, in dem Gespräche über das Liebesleben bislang weitgehend tabu sind, Kondomwerbung im Fernsehen zur Hauptsendezeit verboten ist und die Menschen auf dem Land Verhütungsmitteln skeptisch gegenüberstehen.

"Wir glauben, dass Indien mit einer so großen und sehr jungen Bevölkerung viele Möglichkeiten bietet", sagt Goh Miah Kiat, Vorstandschef des weltgrößten Kondomherstellers Karex. Marktführer in Indien ist bislang der heimische Anbieter Mankind Pharma.

Abzutreiben wird in den USA rechtlich immer schwieriger. Viele Männer entscheiden sich daher für eine Vasektomie. 07.06.2023 | 5:47 min

Marktführer setzt auf neue Ansprache - Börsenkurs beflügelt

Mankind Pharma, der bisherige Marktführer in Indien ging im Mai an die Börse, die Aktien sind seitdem im Höhenflug und haben fast ein Drittel an Wert zugelegt. Inzwischen ist das Unternehmen mehr als acht Milliarden Dollar wert.

Die Firma hat seine Online-Präsenz ausgebaut, um die städtische Bevölkerung besser anzusprechen, und in Werbung in der jeweiligen regionalen Sprache investiert, um mehr ländliche Verbraucher zu erreichen. Außerdem setzt Mankind Pharma auf Influencer und die sozialen Medien.

Immer weniger junge Frauen nehmen die Antibabypille. Viele wollen die Risiken nicht eingehen. Doch welche Alternativen gibt es? 06.07.2022 | 28:29 min

Experte: Indien könnte größter Markt der Welt werden

In Indien verwenden nur fünf Prozent der sexuell aktiven Männer Kondome regelmäßig als Verhütungsmittel, zwei Prozent kennen sich überhaupt nicht mit Kondomen aus, wie eine staatliche Umfrage aus dem Jahr 2020 ergab. Im Gegensatz dazu verwenden in den USA 19 Prozent der Männer bei jedem Geschlechtsverkehr Kondome, wie aus Daten des National Center for Health Statistics hervorgeht.

Der indische Markt hat das Potenzial, der größte der Welt zu werden. Arvind Singhal, Beratungsfirma Technopak Advisors

Grund dafür sei neben der Bevölkerungsbasis auch die "demografische Relevanz" von Kondomen in Indien. So ist durch auch durch die gezielte Ansprache der Zielgruppen durch die Konzerne der Absatz von Premiumkondomen in den vergangenen fünf Jahren jährlich um 21 Prozent gestiegen, wie Daten von HDFC Securities Institutional Equities zeigen.

Schluss mit Sex gegen Geld? Das moma duell. 21.09.2023 | 11:21 min

Indiens Sexualmoral im Wandel

Experten sehen die Gründe für wachsenden Bedarf an Kondomen aber auch in einem Kulturwandel. Immer mehr Inder "verlieren den Glauben an die Institution der Ehe und wollen überhaupt nicht mehr heiraten, zumindest nicht vor Mitte 30", sagt Pranita Bhor von Grand View Research.