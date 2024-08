Warum die ARD "Tatort"-Fans am Sonntagabend warten ließ

Das "Tatort"-Ermittlerduo aus Münster musste sich am Sonntagabend 15 Minuten gedulden.

Am Sonntagabend musste das Ermittlerduo Boerne und Thiel aus Münster von seinem eigentlichen Sendeplatz um 20:15 Uhr eine Viertelstunde nach hinten rücken: Unter dem Motto #KINDERstören unterbrach die ARD zur besten Sendezeit das Programm, um auf Bedürfnisse, Rechte und Probleme von Kindern aufmerksam zu machen.

In einer 15-Minuten-Sendung im Ersten, moderiert von Komikerin Carolin Kebekus, traten Kinder als Moderatoren von "Morgenmagazin", "Sportschau", "Tagesschau" und "Gefragt - gejagt" sowie als "Tatort"-Ermittler auf. 5,97 Millionen Menschen schauten zu, das entspricht einer hervorragenden Einschaltquote von 24,6 Prozent.

Münster-"Tatort" musste warten

In kurzen Einspielfilmen sprachen die Kinder Themen wie die Forderung nach der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz sowie Probleme wie Cybermobbing, Gewalt gegen Kinder, Kinderarmut und mangelnde Betreuungs- und Sportangebote an. So meldete Noemi als "Tagesschau"-Sprecherin: