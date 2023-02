Altersarmut : Wie Frauen in die Rentenfalle rutschen

So war es auch bei Theres Nieder. Sie hat mit 20 Jahren geheiratet und drei Kinder bekommen. Mit 30 wurde sie von ihrem Mann geschieden. Seitdem war sie darauf angewiesen, arbeiten zu gehen: Zunächst in Nachtschicht bei der Post, um sich tagsüber um ihre Kinder kümmern zu können. Später arbeitete sie in ihrem gelernten Beruf als Verkäuferin. Rücklagen konnte sie so nicht schaffen.