FAQ

Blitzermarathon und Speedweek : Wie die Polizei diese Woche Temposünder jagt

14.04.2024 | 13:06 |

In jedem Frühjahr steht er an, der Blitzermarathon. Dabei will die Polizei in einer großangelegten Aktion Temposünder auf frischer Tat ertappen. Doch worum geht es genau?