Nicht nur Feuerwehr ausgebremst: Brücke in Bad Schandau dicht

Die Sperrung der Bad Schandauer Brücke in Sachsen sorgt bei Anwohnern und Pendlern für Ärger. Sie müssen jetzt große Umweg fahren. Bei einer Sonderprüfung waren Mängel entdeckt worden.

John Arko beitreibt die "Landbäckerei Schmidt"; kein kleines Unternehmen. Er hat viele Filialen bis hin nach Dresden zu beliefern. Aber vor allem hat er seine Geschäfte in der Sächsischen Schweiz - beidseits der Elbe. Doch der Weg zum anderen Ufer ist nun gekappt.

Lieferfahrten, Pflegedienste, Feuerwehren - der Umweg schmerzt

Die einzige Brücke in seiner Nähe, die Brücke in Bad Schandau, ist plötzlich gesperrt. Nun müssen Arkos Lieferwagen riesige Umwege fahren. Täglich 350 bis 400 Kilometer mehr. Das kostet nicht nur Sprit, das kostet Zeit und Nerven.

Arkos größte Angst ist, dass seine Mitarbeiter, die ebenfalls auf beiden Seiten der Elbe leben, nicht mehr zur Arbeit kommen können. Ihre Wegezeit habe sich vervielfacht. Manche brauchen jetzt eineinhalb Stunden für eine Strecke, die sie früher in 20 Minuten zurücklegten.

Für viele Menschen in Bad Schandau ist diese Brücke wichtiger Bestandteil ihres Alltags.

Behörden nach Dresdner Brückeneinsturz alarmiert

In einer Nacht- und Nebelaktion war die Brücke in Bad Schandau gesperrt worden. Nach dem Einsturz der Dresdner Carolabrücke sind die zuständigen Behörden sehr vorsichtig geworden. Vor allem bei den Brücken, die wie die Carolabrücke vor 50 Jahren mit dem sogenannten Hennigsdorfer Stahl gebaut wurden, der sich jetzt als mangelhaft herausstellen könnte.

Bei einem Check der Bad Schandauer Brücke wurden Risse festgestellt, aus denen rostiges Wasser sickert. Der Stahl im Inneren der Brücke könnte also bereits korrodiert sein.

So einfach ist es für die Feuerwehr in Bad Schandau nicht, schildert Kai Bigge. Er ist der Stadtwehrleiter der Feuerwehr Bad Schandau. Sein Einzugsgebiet ist fast 50 Quadratkilometer groß, 3.500 Einwohner leben hier - auf beiden Seiten der Elbe. Ohne Brücke ist zeitnahes Löschen unmöglich. Bigge baut nun auf die vielen kleinen Freiwilligen Feuerwehren in den Dörfern, Feuerwehren, die seit Jahren über fehlenden Nachwuchs klagen.