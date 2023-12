London: Mutmaßliches Banksy-Kunstwerk sofort abgebaut

Drei Drohnen auf einem Stoppschild: Was will der Künstler uns wohl sagen?

Ein neues mutmaßliches Kunstwerk von Banksy ist kurz nach dem Auftauchen in London bereits abgebaut worden. Bei dem Kunstwerk handelte es sich der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge um ein Stoppschild, auf dem drei Drohnen aufgemalt wurden. Dieses tauchte nun an einer Kreuzung im Südosten Londons auf - wurde jedoch gleich nach seinem Erscheinen von zwei Männern wieder abgebaut. Wer die Männer sind und auch warum sie das Stoppschild abbauten, war zunächst nicht bekannt.

Banksy postete Foto von Kunstwerk auf Instagram

Erst kürzlich hatte der mysteriöse Street-Art-Künstler ein Bild des Kunstwerkes auf seinem offiziellen Instagram-Account geposte, dem etwa 12,1 Millionen Personen folgen. Der Brite bekennt sich so üblicherweise als Urheber seiner Kunstwerke. Den Titel oder den Bezug des Bildes nannte Banksy zunächst nicht. Er wäre möglich, dass sich der Künstler mit dem Werk gegen den Einsatz von Drohnen zur gezielten Tötung von Menschen stellt.

Ein Handstand auf Trümmern, wippende Kinder an Panzersperren. Banksy hinterließ auch in der Ukraine mehrere Kunstwerke. 18.11.2022 | 0:55 min

Nicht erste Entfernung eines Banksy-Werks

In diesem Jahr wurde bereits ein mutmaßliches Banksy-Gemälde entfernt. Zum Valentinstag hatte der Künstler ein Graffiti an eine Hauswand im südostenglischen Margate gesprüht, das auf häusliche Gewalt aufmerksam macht. Zum Schutz vor Sachbeschädigung wurde es abgebaut und zunächst in einem Freizeitpark aufgestellt.