Beethovens neunte Sinfonie: Vom Sauflied zum Kulturerbe

Zum 200. Jahrestag der Uraufführung von Beethovens Neunter bietet das Bonner Beethoven-Haus ein umfangreiches Programm. Die Sinfonie Nummer 9 Opus 125 in c-moll von Ludwig van Beethoven (1770-1827) wurde am 7. Mai 1824 im Wiener Theater am Kärntnertor uraufgeführt, das jedoch heute nicht mehr existiert. Daher finden die beiden Festkonzerte am 7. und 8. Mai mit einer genauen Rekonstruktion des Uraufführungsprogramms in der Historischen Stadthalle Wuppertal statt, die dem Originalschauplatz von Akustik und Atmosphäre her sehr nahe komme, wie es hieß.



Das Projekt entstand in Kooperation mit dem musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Wien und dem Orchester Wiener Akademie unter Leitung von Martin Haselböck. Der WDR als Medienpartner zeichnet die Konzerte für Fernsehen und Hörfunk auf und streamt sie live im Internet.



Quellen: KNA, dpa