Musikalische Früherziehung: Welche Musik hören Kinder gern?

Dinos im Kinderzimmer, ein singender Bauernhof oder Hiphop - es gibt jede Menge neue Musik für Kinder. 21.09.2023 | 2:32 min

Für Kinder spielt Musik in der Entwicklungspsychologie eine wichtige Rolle. Babys reagieren schon im Bauch der Mutter auf Töne, Klänge und Musik. Werdende Mütter legen oft eine Spieluhr auf ihren Bauch, damit das Kind auf die ruhigen und angenehmen Klänge reagieren kann.

Studien legen nahe, dass Kinder, die schon früh an Musik herangeführt werden, eine bessere sprachliche und akustische Wahrnehmung haben.

Musikalische Früherziehung startet zu einem Zeitpunkt, an dem die Musikinstrumente für Kinder noch zu schwierig sind, die Begeisterung für Musik aber bereits vorhanden ist. Die Kinder packen dann einen musikalischen Rucksack, der wird gefüllt mit allen Informationen über den Umgang mit Musik.

Musikalische Früherziehung ab wann?

An der Clara-Schumann-Musikschule in Düsseldorf startet die reguläre Früherziehung zwei Jahre vor der Einschulung, also im Alter von vier Jahren. Wenn ein Kind besonders musikinteressiert ist, gibt es ab dem zweiten Lebensjahr schon das Angebot "Liedergarten".