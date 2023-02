Brecht, der am 10. Februar 1898 in Augsburg geboren wurde, gilt bis heute als Ausnahmedramatiker, als Klassiker der Moderne. Sein Werk ist Pflichtlektüre in vielen Klassen, gern gespielt an Schultheaterbühnen - in den großen Theatern sowieso. Brechts episches Theater war seinerzeit revolutionär, stellte das bürgerliche Theater auf den Kopf. Weil es sich direkt an das Publikum wandte - und ihm klarmachte: Das alles ist zwar nur eine Simulation, aber eine, aus der sich viel lernen lässt.