Hochschullehrer des Jahres: Handicap mit Forschung verwoben

Wie neue Technik den Umgang von Menschen miteinander verändert, hat Bertolt Meyer am eigenen Leib erfahren. Ohne Hand geboren, wuchs er mit einer sichtbaren Körperbehinderung auf. Ständig sei ihm ungefragt Hilfe angeboten worden, erzählt der Wissenschaftler. "Das nervt total."

Steuern mit Gedanken: Macht die Handprothese, was Eric will?

Unsere Studien zeigen: Einen behinderten Körper aufzurüsten in Richtung einer gesellschaftlichen Norm - etwa mit einer schicken Armprothese oder Hörimplantaten - hat auch einen psychologischen Nutzen. Das kompensiert ein Stigma.

Verschmelzung von Mensch und Technik

Nur fürs Tippen am Computer oder Klavierspielen ist die mit sechs Elektromotoren ausgestattete Prothese zu langsam.

Zu Fragen der Vielfalt am Arbeitsplatz und der Verschmelzung von Mensch und Technik forscht Meyer mit seinem Team am Institut für Psychologie in Chemnitz. Er behandelt unter anderem den Einsatz von sogenannten Exoskeletten, die Pflegekräften bei schweren körperlichen Arbeiten helfen sollen.