Die Mehrheit der Kinder mit Behinderungen wird in besonderen Schulformen unterrichtet. 2021 gingen 4,5 Prozent aller Kinder in Deutschland auf Förderschulen. Dieser Anteil ist im europäischen Vergleich sehr hoch, denn mehr als die Hälfte der europäischen Länder unterrichtet nur ein Prozent ihrer Schüler und Schülerinnen in einer Sonderschule. Fast zwei Drittel der Förderschüler und Förderschülerinnen in Deutschland verlässt die Schule ohne anerkannten Abschluss. Das Deutsche Institut für Menschenrechte beschreibt diesen Umstand als „Beginn einer Exklusionskette“, die Aussichten auf einen Eintritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt vermindert. Das Resultat: Viele Menschen mit Behinderungen bleibt nur noch die Arbeit in Werkstätten.