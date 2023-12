Bingen: Obduktion nach Tod von Zweijähriger geplant

Bingen in Baden-Württemberg : Obduktion nach Tod von Zweijähriger geplant

In den kommenden Tagen soll die Obduktion des zweijährigen Mädchens, das tot in einem Fluss in Bingen gefunden wurde, stattfinden. Die Polizei geht derzeit von einem Unglück aus.