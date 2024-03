Mediziner in USA: Schweineniere in Menschen transplantiert

Erstmals weltweit ist Medizinern zufolge einem Menschen erfolgreich eine Schweineniere als Ersatzorgan eingesetzt worden. Der an einer lebensgefährlichen Nierenkrankheit leidende Mann habe das genetisch veränderte Organ am Samstag eingepflanzt bekommen, teilte das Massachusetts General Hospital in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts am Donnerstag mit.

Lebensrettende Organe sind Mangelware. Gibt es Wege aus dem Organspende-Dilemma? Harald Lesch schaut in die Labore der Welt - und in den Schweinestall.

Schweine als Spender besonders geeignet

Unter Xenotransplantation wird die Verpflanzung von tierischem Gewebe und Organen auf Primaten und letztlich auch auf den Menschen bezeichnet. Das Wort leitet sich ab vom griechischen Wort "xenos" für fremd.Für viele schwerkranke Menschen ist eine Organtransplantation oft die letzte Chance zu überleben und ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Doch jedes Jahr sterben hunderte Menschen auf der Warteliste, weil es nicht genügend Spenderorgane wie Herz, Niere oder Leber gibt. Die Xenotransplantation weckt große Hoffnungen, dem Mangel menschlicher Spenderorgane in naher Zukunft besser begegnen zu können. Vor allem Schweine kommen als Organspender in Betracht, da ihre Organe in Anatomie und Physiologie denen des Menschen sehr ähnlich sind.

Auch in Deutschland ähnliche Eingriffe geplant

Zuletzt waren in den vergangenen Jahren an der Universitätsklinik in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland zwei schwer kranken Patienten Schweineherzen als Ersatzorgane eingepflanzt worden. Beide Patienten waren jedoch mehrere Wochen nach der Operation gestorben. Auch in Deutschland sind in absehbarer Zeit ähnliche Eingriffe geplant.