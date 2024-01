Schweineherz-Transplantation als Organspende-Alternative?

Aus Fehlern lernen

"Und das ist natürlich ein Drama. So was darf nicht passieren." Seit vielen Jahren planen Hagl und Bruno Reichart, Pionier der Herzchirurgie von der Universität München, die erste Xenotransplantation in Deutschland

Das Schwein - viel besser als sein Ruf. Es ist weder saublöd noch dreckig. Schweine gehören zu den intelligentesten Säugetieren unseres Planeten. 12.05.2022 | 2:14 min

In wie viel Prozent stimmt die DNA vom Schwein mit der des Menschen überein?

Unter Xenotransplantation wird die Verpflanzung von tierischem Gewebe und Organen auf Primaten und letztlich auch auf den Menschen bezeichnet. Das Wort leitet sich ab vom griechischen Wort "xenos" für fremd.Für viele schwerkranke Menschen ist eine Organtransplantation oft die letzte Chance zu überleben und ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Doch jedes Jahr sterben hunderte Menschen auf der Warteliste, weil es nicht genügend Spenderorgane wie Herz, Niere oder Leber gibt. Die Xenotransplantation weckt große Hoffnungen, dem Mangel menschlicher Spenderorgane in naher Zukunft besser begegnen zu können. Vor allem Schweine kommen als Organspender in Betracht, da ihre Organe in Anatomie und Physiologie denen des Menschen sehr ähnlich sind.

Gene von Schweinen müssen angepasst werden

Um die Abstoßreaktionen in den Griff zu bekommen, muss Eckard Wolf, Genetiker und Biotechnologe von der LMU München, die Schweineherzen im Labor genetisch verändern. "Wir haben drei Gene in den Schweinezellen ausgeschaltet sowie zwei menschliche hinzugefügt, unter anderem das menschliche Thrombomodulin, so dass es auch nicht zu Blutgerinnsel kommt", erklärt der Biotechnologe.

Xeno-Schweine aus München

Lebensrettende Organe sind Mangelware. Gibt es Wege aus dem Organspende-Dilemma? Harald Lesch schaut in die Labore der Welt - und in den Schweinestall. 16.05.2023 | 29:04 min

Xenotransplantationen: Kritik von Tierschützern

Alternative zu humanen Spenderorganen

Alle acht Stunden stirbt ein Mensch, der durch eine Organspende hätte gerettet werden können. Doch dafür braucht es freiwillige Organspender, die ihre Organe zur Verfügung stellen. 26.01.2023 | 12:17 min

Schweineherztransplantation könnte in zwei Jahren möglich sein

Hagl und Reichart rechnen in zwei Jahren mit der ersten Schweineherztransplantation in Deutschland. Anders als in den USA ist in Deutschland eine klinisch kontrollierte Pilotstudie geplant, die vom Paul-Ehrlich-Institut genehmigt werden muss. Die beiden Xenotransplantationen an der Universitätsklinik in Baltimore waren zwei Heilversuche, für die die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallgenehmigung erteilt hatte.