2016 wurde dem ehemaligen Flugbegleiter Dirk ein Kunstherz implantiert. Eine verschleppte Grippe und eine Lungenentzündung hatten sein Herz stark angegriffen. "Irgendwann konnte ich keine 200 Meter mehr laufen", so der dreifache Familienvater. Statistisch gesehen kann man mit einem Kunstherz acht bis zehn Jahre problemlos leben. "Man sagt, dass in fünf Prozent der Fälle sich das Herz sogar ganz erholt, darauf habe ich natürlich gehofft, jetzt ist es ganz anders gekommen."



Der 48-Jährige kam mit starken Bandscheibenbeschwerden in die Klinik, und eine Blutuntersuchung ergab, dass sein Körper eine hohe Bakterienbelastung aufweist. Sofort wurde er in das Herzzentrum in Berlin überstellt und "HU" gelistet ("High Urgency"). Nur ein Spenderherz wird seine Situation verbessern können. Das nächste passende könnte für ihn sein. Doch bis zu einem Jahr kann die Wartezeit auf ein Herz in Deutschland betragen. Eine zermürbende Zeit für ihn und seine Familie beginnt, bis es schneller als gedacht heißt: "Wir haben ein passendes Spenderherz für Sie."