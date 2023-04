Im Essensraum der Makarenko-Schule in Dresden steht ein langer Tisch, darauf Brot, Butter, Wurst, Marmelade, Joghurt, Müsli, Käse, Obst und Gemüse, Teller und Besteck: All das, was oft in den Familien der Kinder nicht zum Standard gehört. An dem Buffet sollen die Kinder probieren können, was sie noch nicht kennen.