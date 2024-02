Australien: Tausende fliehen vor Buschfeuern in Victoria

In Australien haben in den vergangenen Monaten schon viele schwere Buschbrände gewütet. Die Lage ist bereits vergleichbar mit der schlimmen Waldbrand-Saison 2019/2020, als zahlreiche außer Kontrolle geratene Brände enorme Schäden in Australien angerichtet und Millionen Tiere getötet hatten.