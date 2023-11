Referendum: Australien streitet über Rechte für Aboriginies

Das Referendum am Samstag polarisiert: Es geht um mehr Mitspracherecht für die indigene Bevölkerung. Der Volksentscheid, der in Down Under als "Australian Indiginous Voice referendum" firmiert, hat zum Ziel, die 122 Jahre alte australische Verfassung um einen Passus zu erweitern, der die Rechte der Ureinwohner auch formal berücksichtigt.