Kulturhauptstadt Europa 2025: Was Chemnitz zu bieten hat

Mit einem großen Straßenfest startet Chemnitz in das Kulturhauptstadt-Jahr 2025. In den kommenden Monaten sind mehr als 150 Projekte und eintausend Veranstaltungen geplant.

Karl Marx war nie in Chemnitz, doch sein Gesicht prägt die Stadt bis heute. Hinter der 40 Tonnen schweren Bronzebüste, die von den Chemnitzern "Nischel" genannt wird, liegt das Finanzamt. Eine Stadt voller Brüche. Mit Relikten aus längst vergangenen Zeiten. "C - the Unseen" - so lautet das offizielle Motto der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas. Unsichtbares sichtbar machen - mit diesem Versprechen will sich Chemnitz behaupten und hat dabei einiges zu bieten.