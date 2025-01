Am 18. Januar 2025 ist es endlich soweit - die Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 wird eröffnet, mit zahlreichen politischen Persönlichkeiten, Künstlern aus aller Welt, viel Show und Bürgerbeteiligung. 17.01.2025 | 2:08 min

Lang und steinig war Chemnitz' Weg hin zur europäischen Kulturhauptstadt. Nun will die ganze Stadt einfach nur feiern. Ein ganzes Wochenende lang verwandeln Zehntausende Besucher die Innenstadt in eine einzige Partymeile. Viel Prominenz hat sich angesagt: von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer bis hin zur wohl bekanntesten Chemnitzerin, der ehemaligen Eiskunstläuferin Katarina Witt.

Auf der Bühne am Nischel (der lokale Spitzname für das Karl-Marx-Denkmal) wird unter anderem der Sänger Bosse den Besuchern einheizen. Es soll ein buntes Fest der Vielfalt, der Toleranz und des Miteinanders werden.

Die drittgrößte Stadt Sachsens rückt dieses Jahr ins kulturelle Zentrum Europas. Zwei Millionen Besucher aus dem In- und Ausland werden erwartet, die sich auf mehr als 1.000 Veranstaltungen freuen können. 04.01.2025 | 4:10 min

Freie Sachsen wollen demonstrieren

Ein Fest, das einigen ein Dorn im Auge ist. Die Freien Sachsen, vom sächsischen Verfassungsschutz als rechtsextreme Gruppierung mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen eingestuft , waren von Anfang gegen Chemnitz als Kulturhauptstadt. Zu woke, zu teuer und deshalb nicht nötig, so der Tenor.

Die Rechtsextremen mobilisieren für Samstag zu einer Demonstration und einem "Spaziergang durch die Stadt". Stadtsprecher Matthias Nowak gibt sich gelassen: "Die Meinungsfreiheit ist eines der höchsten Güter in einer Demokratie. Man muss auch Meinungen aushalten, die einem nicht gefallen. Diese Demonstrationen werden nicht innerhalb, sondern außerhalb des Veranstaltungsgeländes stattfinden."

Was wissen wir überhaupt über die Kulturhauptstadt Chemnitz? Es gibt hier den Nischel, das große Karl-Marx-Monument, aber was sonst noch? 18.01.2025 | 4:50 min

Chemnitz Nazifrei: Ausschreitungen wie 2018 verhindern

Seit Wochen ruft auch die Gegenseite zu Protesten auf. Mehrere Demonstrationen sind angemeldet, unter anderem vom Bündnis "Chemnitz Nazifrei". Sie wollen verhindern, dass Bilder von Chemnitz um die Welt gehen, die an die Ausschreitungen von 2018 erinnern, als Hunderte Rechtsextreme durch die Stadt marschierten. Die Polizei ist mit Hundertschaften in Bereitschaft, das Veranstaltungsgelände weiträumig abgesperrt.

Die Besucher der Eröffnungsfeierlichkeiten sollen von den Protestaktionen möglichst wenig mitbekommen und ein versöhnliches Fest genießen - mit zahlreichen Bands auf vier Bühnen. Mit einer "Küche der Nationen", wo die Internationalität von Chemnitz hochgehalten wird. Beim Projekt "Mitziehen", wo Menschen gemeinsam eine historische Dampflok hin zum Nischel ziehen - Symbol von gemeinsamer Stärke und demokratischer Haltung.

Chemnitz ist bunt und vielfältig - das will die Stadt im Kulturhauptstadtjahr zeigen. Das Motto: "C the Unseen". Geplant sind 2025 über tausend Kunst-Veranstaltungen. 03.01.2025 | 2:04 min

Viele Chemnitzer sehen Jahr als Kulturhauptstadt als Chance

Auf den Straßen der Stadt hat sich die Stimmung längst gedreht. Weg vom mürrischen "Was soll das alles?" hin zum fast mantraartigen "das Kulturhauptstadtjahr ist eine Riesenchance für Chemnitz." Die allermeisten Menschen in der alten sächsischen Industriestadt freuen sich auf das, was jetzt kommt. Ein ganzes Jahr lang im Scheinwerferlicht der europäischen Kulturwelt.

Auch Michael Spiegler gehört dazu. Der gebürtige Chemnitzer hat eine alte Polsterei mit eigenen Händen umgebaut und daraus ein Tinyhouse für Touristen geschaffen, "The Upholstery Chemnitz". Ein bunter, wilder, kreativer Mix aus Jung und Alt - genau das, was Chemnitz in diesem Jahr sein will. Spiegler hat den Kulturhauptstadtprozess von Anfang an intensiv begleitet, versteht jetzt aber die Welt nicht mehr. Denn die Stadt hat ein Haushaltsloch zu stopfen, es fehlen 113 Millionen Euro.

Chemnitz erwartet als Kulturhauptstadt Europas rund zwei Millionen Besucher. Das vielfältige Programm unter dem Motto "C the Unseen" wurde vorgestellt. 25.10.2024 | 2:35 min

Mitorganisator: "Wo Kultur und Theater draufsteht, wird gekürzt"

Einsparungen im Millionenbereich sind angekündigt - im Sozialen, beim Nahverkehr, vor allem aber auch im Kulturbereich. "Die haben jetzt mit dem Start der Kulturhauptstadt die Tourismusförderung abgeschafft. Jugendzentren werden gekürzt. Überall, wo Kultur und Theater draufsteht, wird gekürzt. Völlig bescheuert."

Die zahlreichen Projekte und Veranstaltungen der Kulturhauptstadt sind finanziell abgesichert. Die große Frage ist, wie es nach diesem Jahr mit Chemnitz und der Kultur weitergeht. Doch darüber kann und will an diesem Wochenende niemand nachdenken. An diesem Wochenende ist erstmal Party.

Cornelia Schiemenz leitet das ZDF-Studio in Sachsen.