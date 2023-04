Beide Bürgerrechtler sind Juristen. Sie saßen schon früher in Haft - vor drei Jahren im Zuge einer Verfolgungskampagne gegen Anwälte und Aktivisten.



Der heute 55-jährige Ding Jiaxi wurde im Dezember 2019 festgesetzt, nachdem er gemeinsam mit Xu Zhiyong an einer Diskussion mit Bürgerrechtsanwälten und Menschenrechtsaktivisten in der Provinz Fujian teilgenommen hatte. Der heute 50-jährige Xu Zhiyong versteckte sich zunächst, wurde aber im Februar 2020 festgenommen.



Xu Zhiyong war Dozent an der Universität für Post und Telekommunikation in Peking, zudem Mitbegründer eines heute verbotenen Rechtshilfezentrums und einer Gruppe, die sich Neue Bürgerbewegung nannte. Auch Ding Jiaxi, früher ein Geschäftsanwalt, spielte eine Rolle in beiden Gruppen. Wegen seines Aktivismus hatte Ding Jiaxi schon von 2013 bis 2016 in Haft gesessen - Xu Zhiyong von 2014 bis 2018.



Quelle: dpa