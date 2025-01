Corona-Ursprung: CIA geht eher von Laborpanne aus

Die CIA geht jetzt offiziell davon aus, dass das Coronavirus ursprünglich aus einem chinesischen Labor entwichen ist. Der neue Direktor des US-Auslandsgeheimdienstes, John Ratcliffe, änderte in einer seinen ersten Amtshandlungen die entsprechende Einschätzung seiner Behörde. Die Theorie eines "forschungsbedingten Ursprung" sei "wahrscheinlicher als ein natürlicher" - also die Übertragung durch Tiere, zitieren US-Medien aus der Mitteilung. Man untersuche den Ursprung aber weiter und halte weiterhin auch die Theorie eines natürlichen Ursprungs für "plausibel".

John Ratcliffe neuer CIA-Chef unter Trump

Die CIA hatte zuvor die Position vertreten, es gebe nicht ausreichend Informationen, um zu beurteilen, ob das Virus von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sei - oder auf eine Panne in einem chinesischen Labor zurückgehe. Ratcliffe dagegen hatte in der Vergangenheit die Labortheorie vertreten und Peking vorgeworfen, den Ursprung des Virus zu verschleiern.

Auch Ausschuss hegte Zweifel

Anfang Dezember hatte bereits ein Unterausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht vorgelegt, der ebenfalls von einem wahrscheinlichen Ursprung des Erregers in einem Labor ausgeht. Zur Begründung hieß es unter anderem, in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan, wo das Virus zuerst registriert wurde, gebe es ein Labor, das mit unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen an Coronaviren forsche. Mitarbeiter seien dort schon im Herbst mit Covid-ähnlichen Symptomen erkrankt, lange bevor das Virus auf einem Markt von Wuhan entdeckt wurde. Zudem, so heißt es in dem Bericht, hätte im Fall eines natürlichen Ursprungs des Virus ein wissenschaftlicher Beleg dafür auftauchen müssen.