Die gesamte Küste des deutschen Nord- und Ostseefestlandes ist ganze 1.585 Kilometer lang: 621 Kilometer an der Nord- und 964 Kilometer an der Ostsee. Insgesamt gibt es 77 Inseln im Meer. 51 liegen in der Ostsee und 26 in der Nordsee. In der Nordsee dominieren die nord- und ostfriesischen Inselgruppen. Rügen, Usedom und Fehmarn zählen zu den größten Inseln in der Ostsee. Sylt, Föhr und Nordstrand sind die größten deutschen Inseln in der Nordsee. Zu den bekanntesten Binneninseln gehören die Inseln Reichenau, Mainau und Lindau im Bodensee.