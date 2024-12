Nach Black Friday: Vorsicht vor Fake-Shops am Cyber Monday

Die Vorweihnachtszeit ist Shopping-Zeit. Auch Cyber Monday und Black Week sollen in Kauflaune versetzen. Doch mit den Angeboten steigt auch die Zahl der Online-Fake-Shops.

Auch bei Online-Shops gibt es Abzocke

Wenn da Verbraucher vor dem Bildschirm sitzen und überaus attraktive Preisdarstellungen sehen, da mag der Zeigefinger an der Maus dann tatsächlich lockerer sitzen.

Nicht alles, was da als großer Rabatt gepriesen ist, ist dann auch wirklich einer.

Abzocke vermeiden: vor dem Kauf aktiv werden

Verbraucher sollten sich auf gängigen Portalen der Preissuchmaschinen selbst einen Überblick darüber verschaffen, wie die Preisentwicklung für die gesuchten Produkte in den letzten Monaten war.

Jedes Jahr locken viele Händler Ende November mit Shopping-Schnäppchen. Was ist dran an den extremen Rabatten und lohnt es sich für Verbraucher?

Fake-Shops: Ramsch statt Schnäppchen

Lena Brix ist Opfer eines Fake-Shops geworden. Sie glaubte an ein vermeintliches Schnäppchen und ließ sich von einem dubiosen Online-Shop blenden. Sie wollte sich ein schickes Dirndl kaufen.

Die Dirndl hätten sehr hochwertig ausgesehen bei entsprechendem Preis. "Deswegen dachte ich, probiere ich das mal aus", erzählt die junge Frau. Beim Auspacken der Ware wird ihr jedoch klar, "dass das Produkt extrem schlecht verarbeitet und überhaupt nicht hochwertig ist." Was tun?

Ist die Qualität mies, hilft das Widerspruchsrecht

Das gibt jedem Verbraucher die Möglichkeit, die Ware in Augenschein zu nehmen und auch wieder zurückzuschicken.

Fake-Shops sitzen häufig im Ausland

Auf einen Fake-Shop zu stoßen, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Verbraucherzentralen sprechen von rund 70.000 bereits als unseriös enttarnten Online-Händlern. Meist sitzen sie im Ausland.

Hohe Rücksendegebühren ins Ausland

Die Shops sehen immer echter und seriöser aus. Da helfe es, ins Impressum zu schauen, so Scharmacher: "Gibt es eine Möglichkeit, direkt zu einem Shop Kontakt aufzunehmen?"

Eine große Hilfe für Verbraucher seien Seiten wie die Fake-Shop-Liste der Verbraucherzentralen in Deutschland. Hier würden einem schwarzen Schafe im Online-Handel, die bekannt sind, direkt angezeigt.

Lena Brix hat sich darum bemüht, das Geld für ihr Dirndl zurückzubekommen. Einen Teil hat ihres Geldes hat sie erhalten. Doch in so eine Situation will sie nie wieder geraten.