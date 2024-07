Dänemark: Steuer auf Methan-Ausstoß von Kühen

Methan zählt neben CO2 und Lachgas (N2O) zu den natürlichen Treibhausgasen. Es macht 24 Prozent am natürlichen Treibauseffekt aus. Es entsteht durch den Abbau organischen Materials unter Luftabschluss. Der Treibhauseffekt durch Methan ist bis zu 25 Mal stärker als der des klimaschädlichen CO2, denn Methan nimmt mehr Licht auf und gibt mehr Wärme ab.



Ursachen für die hohen Methanemissionen sind vor allem die Viehzucht und wasserbedeckte Reisfelder. In Deutschland geht die größte Belastung von der Land- sowie Energie- und Abfallwirtschaft aus.



Mögliche Lösungen: Methanemissionen in der Land- und Energiewirtschaft reduzieren z.B. Umstellung der Futtermischungen für Rinder, Reduktion des Konsums von Milch und Rindfleisch, verstärkter Fokus auf erneuerbare Fernwärme