Ein großer Unterschied zwischen Peer- und Krisenberater liegt in der notwendigen Qualifikation der Mitarbeiter. Die sei Grundvoraussetzung für die Arbeit bei Krisendiensten, so Psychiaterin Rummel-Kluge: "Es müssen erfahrene Menschen sein, die zum Beispiel ein Psychologiestudium absolviert haben."



Einige der Krisendienste sind Tag und Nacht erreichbar und damit oft erste Anlaufstelle bei akuten Situationen wie Suizidgefahr. Denn Anlaufstellen wie Arztpraxen haben dann geschlossen. Das Smartphone ist hingegen immer verfügbar.



Dass Beratungschats auch bei solchen akuten Krisen in Anspruch genommen werden, zeigte eine Studie des Angebots Krisenchat in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Leipzig: "Wir haben in unserer Untersuchung gesehen, dass über ein Fünftel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufgrund von Suizidgedanken tatsächlich gechattet hat", meint Christine Rummel-Kluge. Weiter sagt die Leipziger Ärztin, dass darunter die Weiterempfehlung des Angebots mit fast 90 Prozent sehr hoch war und den Jugendlichen folglich per Chat angemessen geholfen werden konnte.