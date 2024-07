Rekordsumme: Dino-Skelett bringt fast 45 Millionen

In New York wurde ein rund 150 Millionen Jahre altes Stegosaurus-Skelett für fast 45 Millionen Dollar versteigert. Es sei das teuerste Fossil jemals, so das Auktionshaus Sotheby's.

Das größte jemals gefundene Stegosaurus-Skelett ist in New York für eine Rekordsumme von 44,6 Millionen Dollar (rund 40,8 Millionen Euro) versteigert worden. Sotheby's hatte sich vom Verkauf des schätzungsweise etwa 150 Millionen Jahre alten Fossils am Mittwoch einen Erlös von vier bis sechs Millionen Dollar (3,7 bis 5,5 Millionen Euro) erhofft, doch die Summe schnellte angesichts zahlreiche Telefonbieter rasch in die Höhe.