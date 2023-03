Wohl mehr als 40.000 Dürretote in Somalia

Während der Trockenheit in Somalia sind im vergangenen Jahr schätzungsweise 43.000 Menschen gestorben. Etwa die Hälfte von ihnen seien Kinder, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO, des Kinderhilfswerks Unicef und der London School of Hygiene and Tropical Medicine.