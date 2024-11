Ehren-Oscar-Verleihung: Verstorbener Quincy Jones geehrt

Kinder nehmen Preis entgegen

Jones' Ehren-Oscar wurde von seinen Kindern entgegengenommen. Seine Tochter Rashida Jones trug eine Rede vor, die ihr Vater noch für die Ehrung vorbereitet hatte. "Ich teile diesen Preis und die heutige Ehre mit all den erstaunlichen Regisseuren, legendären Schauspielern und natürlich den außergewöhnlichen Songschreibern, Komponisten und Musikern", hieß es in Jones' Rede.

James-Bond-Produzenten erhalten Preis

Es sei eine "riesengroße Ehre", Kennedy zu folgen, sagte Barbara Broccoli vor der Gala in einem Interview. "Ich hoffe, dass noch viele Frauen folgen werden". Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben. Die Governors-Awards-Gala fand zum 15. Mal statt.

Auf dem roten Teppich tummelten sich auch in diesem Jahr viele Stars wie Nicole Kidman, Sharon Stone, Kate Winslet, Willem Dafoe, Daniel Craig, Kevin Costner oder Tom Hanks. Angelina Jolie kam in Begleitung ihres Sohnes Knox Jolie-Pitt, Jennifer Lopez fiel in einer eleganten Perlenrobe auf. Die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch (33, "Das Lehrerzimmer"), die in dem neuen Thriller "September 5" eine Hauptrolle spielt, zeigte sich schulterfrei in einem goldfarbenen Abendkleid.