Der Schutz der Privatsphäre und die Wahrung von Persönlichkeitsrechten sind unter anderem Gründe, weshalb auch Clubs gegenüber ihren Gästen ein Handyverbot aussprechen. Vielen Leuten sei es unangenehm, am nächsten Tag Bilder oder Videos von sich betrunken im Club im Internet zu finden, heißt es auf der Webseite eines Clubs in Stuttgart. In Hamburg gibt es gar eine eigene handylose Eventreihe: "nofomo" heißt sie und steht unter dem Motto "gemeinsam offline feiern". In Berlin sind Foto-Verbote vor allem in Technoclubs verbreitet.