Geburtstag der Scorpions: 60. Jubiläum in Hannover

Weltstars aus Hannover gibt es wahrlich nicht viele, die Scorpions aber sind es unbestritten. Die Band um Sänger Klaus Meine feiert 2025 ihr 60-jähriges Bühnenjubiläum. Hits wie "Wind of Change", "Send Me an Angel" oder "Rock You Like A Hurricane" begeistern Fans weltweit.

An Schwung und Motivation mangelt es den Musikern bei der großen Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag in Hannover nicht. "Wir spielen härter als je zuvor!", verkündet Drummer Mickey Dee. Mit Freude stellen sie die Pläne für die Geburtstagsfeier am 05. Juli 2025 vor.

Die "Scorpions" feiern 2025 ihr 60. Jubiläum Quelle: epa

Klaus Meine: "Es wird ein amtliches Festival"

Der Ort: Die Arena von Hannover 96, der die Musiker bereits am Donnerstag einen Besuch abgestattet haben. Ein so großes Konzert in ihrer Heimatstadt spielen zu können "ist etwas ganz Besonderes", sagt Sänger Meine im ZDFheute-Interview. Es bedeute der Band sehr viel und, ergänzt Gitarrist Matthias Jabs, "scheint jetzt genau das richtige zu sein".

Unterstützung soll auch von anderen Rockgrößen kommen, eine Art Festival entstehen. Ein Gast steht schon jetzt fest: Judas Priest werden zur Geburtstagsparty der Scorpions kommen.

Fans aus drei Generationen

Nach so vielen Jahren auf der Bühne spielen die Scorpions inzwischen für drei Generationen von Fans. Eine echte Ehre für die Musiker:

Die jungen Leute vor der Bühne, die geben einem so viel Power, auch wenn man selbst vielleicht das Gefühl hat, mit jedem Jahr wird man ein Stückchen älter, aber im Herzen bleiben wir jung. „ Klaus Meine, Sänger "The Scorpions"

Wie eine Gruppe Musiker, die zum Teil schon in ihren 70ern sind, Erfolg bei jungen Menschen haben kann? Auch darauf haben die Rocklegenden eine Antwort: YouTube und Social Media. Dort ist die Band sehr aktiv. Auf Instagram zählen sie etwa 1,8 Millionen Follower.

Karriere bis in den Kreml

In 60 Jahren Bandgeschichte kommen natürlich einige Highlights zusammen. Das vermutlich meistgenannte: Der Auftritt der Scorpions im Kreml in Moskau, für Michail Gorbatschow.

Michail Gorbatschow und Klaus Meine, Sänger von den "Scorpions" 1993 Quelle: action press

Wir sind da durch das Tor gefahren, wo nur die Politiker einfahren und weil wir eingeladen waren von Gorbatschow und wir haben ihm "Wind of Change" präsentiert. Das war natürlich ne Einladung, die war unglaublich. „ Rudolf Schenker, Gitarrist "The Scorpions"

Das Credo der Band, erklärt Klaus Meine, sei damals gewesen: "Unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren (…), hier ist ne neue Generation aus Deutschland".

Klaus Meine: "Das Rezept ist die Chemie"

Über so viele Jahrzehnte zusammenzubleiben, schaffen nicht viele Bands. Oft kommt es zu Streit und irgendwann zur Trennung, nicht aber bei den "Scorpions". Und das Erfolgsrezept sei eigentlich ganz simpel, so die Band.

Die Band "Scorpions" feiert ihr Jubiläum mit einem Stadionkonzert in Hannover 2025 Quelle: dpa

Das Rezept ist die Chemie, wenn die stimmt, das ist eigentlich das Wichtigste. (…) Und dass vor allen Dingen bei allen der Wille da ist. Wir wollen das zusammen durchziehen. „ Klaus Meine, Sänger "The Scopions"

Die Philosophie der Band sei bemerkenswert, meint auch Bassist Paweł Mąciwoda, dabei seit 2003. Die Band bestehe aus Gentlemen, die Liebe und Frieden in die Welt bringen möchten. Deshalb bedeute es ihm viel, ein Mitglied der Scorpions zu sein.

Hannover in Vorfreude

Hannover ist stolz auf die berühmten Kinder ihrer Stadt. Schon jetzt wehen im Stadtgebiet Scorpions-Fahnen. Die Vorfreude ist spürbar.

Doch: Das Konzert in der niedersächsischen Landeshauptstadt wird 2025 der einzige Auftritt der Scorpions in Deutschland sein.