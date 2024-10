Campino bei "Lanz": "Etablierte Parteien sind panisch"

"Sensible Schriftstellerin trifft Punkrocker" - mit diesen Worten leitete Moderator Markus Lanz die intime Runde in seiner Sendung am Mittwochabend ein. Im Studio begrüßte er nur zwei Gäste: Autorin Juli Zeh und den "Toten Hosen"-Frontmann Campino, der mit bürgerlichem Namen Andreas Frege heißt.

Politik und Jugend - passt das zusammen?

Zeh: Kontroverse nicht stigmatisieren

Also, ob wir ein Land wollen, in dem alle das Gleiche denken. (…) Man darf den Normalfall nicht als Konformität definieren.

Für keine gute Idee hielt es die Schriftstellerin zudem, "eine Kontroverse in so einer Umbruchszeit wie momentan zu stigmatisieren".

Es dürfe ihren Worten nach nicht um die Erwartung gehen, die Menschen sollten "sich also möglichst einander annähern in ihrer Weltsicht". Um wieder mehr ins Gespräch zu kommen und auch zu Kompromissen zu gelangen, riet Zeh dazu:

Campino: "Streitkultur ist eigentlich gut"

Die 50-Jährige zeigte zwar Verständnis für das Bedürfnis, wieder alle Menschen mitnehmen zu wollen, sie zweifelte indes daran, ob das auch gelingen kann. Dieses Bedürfnis war für Zeh auch Ausdruck für ein bestehendes Unsicherheitsgefühl: "Nach dem Motto 'Die Krise ist so krass, wenn wir jetzt nicht alle dasselbe wollen, sind wir verloren'. Das ist auch eine Reaktion auf so ein sehr apokalyptisches Zukunftsbild."

Die, die gewählt sind, müssten nicht immer wieder an den nächsten Wahltermin denken und versuchen, sich als Partei in einer Koalition zu profilieren, sondern man müsste sich verabreden und sagen: 'Pass auf, wir lassen jetzt eine Zeit lang diese Parteirivalitäten sein.'

Auch der Journalismus müsse Versuchungen widerstehen und im sachlichen Bereich bleiben, mahnte der Sänger, der im Frühjahr auch eine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf innehatte. Jeder wisse, dass "laute Headlines immer mehr Klicks generieren".

Zeh: Anderer Umgang mit Krisen möglich

Ist denn die Gegenwart überhaupt so krisenhaft, wie gemeinhin angenommen wird? Immerhin: Laut aktueller Shell-Jugendstudie ist ein Krieg in Europa für rund 81 Prozent der Befragten die größte Sorge.

Dass "die Zeiten heute schlimmer denn je" wären, davon wollten Zeh und Campino unisono allerdings wenig wissen. Beide verwiesen darauf, zu Zeiten des Kalten Krieges aufgewachsen zu sein - in einem geteilten Deutschland mit dauerhafter Militärpräsenz. In einem Deutschland, in dem es auch RAF-Terror gab.

Sie wolle zwar nicht in Abrede stellen, dass es keine Krisen gebe, so Autorin Zeh - sie mahnte aber an, dass der Umgang mit ihnen vor allem "wahrnehmungsgesteuert" sei. Mit Blick auf den Umgang mit Problemen in ihrer eigenen Lebensspanne plädierte Zeh dafür, es "nicht mit diesem Topos der Apokalypse, der Angst, der Machtlosigkeit" zu versuchen.