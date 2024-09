"Schule der Zukunft" in RLP: Chance oder Risiko?

ARCHIV - 07.12.2023, Bayern, München: Ein Lehrer und ein Junge einer Deutschklasse der Mittelschule an der Elisabeth-Kohn-Straße stehen an der Tafel. Im Vordergrund steht ein Tablet auf einem Tisch. Die Schule nimmt am Pilotversuch «Digitale Schule der Zukunft» teil. Der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) und die bayerische Kultusministerin Stolz (Freie Wähler) haben die Klasse besucht. (zu dpa: «Ein Tablet für jeden Lehrer in Brandenburg») Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: dpa

Der Trierer Stadtteil West gilt als Problemviertel: Überdurchschnittliche Arbeitslosigkeit, soziale Spannungen und ein hoher Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Das hat auch Folgen für die Kurfürst-Balduin-Realschule plus , die mitten im Viertel liegt. Kinder und Jugendliche aus etwa 30 Nationen lernen hier an der "Kuba West", wie sie ihre Schule nennen.

Abschied vom festen Lernkorsett

Mit dem pädagogischen Prinzip der "Schule der Zukunft" - gewollt und gefördert vom Mainzer Bildungsministerium - fährt man sehr gut, ist der kommissarische Schulleiter Michael Marx überzeugt. Im dritten Jahr nach der Einführung könne man so die Anforderungen einer immer komplexer werdenden Welt deutlich besser bewältigen.

Aber wie sieht die "Schule der Zukunft" in Trier konkret aus? Besonders wichtig ist für Marx, dass es kein festes Lernkorsett mehr gibt. So können die Schüler morgens entscheiden, welches Fach sie am Tag belegen. Zum Beispiel haben sie die Möglichkeit, ein so genanntes Lernbüro Mathematik zu wählen, in dem die Lehrer individuell auf ihre Bedürfnisse eingehen.

Der Vorteil liegt für den Schulleiter auf der Hand: Die Lehrkräfte könnten sich gerade mit den Schülern, die besondere Hilfe brauchen, beschäftigen. "Das kommt sehr gut an", ist Marx überzeugt.

"Lehrergeleiteter Unterricht ist wichtig"

Beim Philologenverband Rheinland-Pfalz hat man einen kritischeren Blick auf die "Schule der Zukunft". Vorsitzende Cornelia Schwartz sieht hier eine "Graswurzelbewegung, die die Unzufriedenen sammelt". Wo Marx "mehr Selbsterfahrung, mehr Selbstbewusstsein und mehr Eigenverantwortung" der Schüler als Gewinn betrachtet, sieht Schwartz eine Gefahr in der Vereinzelung und Auflösung der traditionellen Klassengemeinschaft.

"Lehrergeleiteter Unterricht ist wichtig", so die Philologin und verweist auf entsprechende Erfahrungen aus skandinavischen Ländern wie Dänemark oder Finnland , wo Konzepte wie "Schule der Zukunft" gescheitert seien.

"Massive Beunruhigung"

In Rheinland-Pfalz sind mittlerweile 97 Schulen als "Schule der Zukunft" vom Bildungsministerium zertifiziert. Dabei gibt es jedoch beachtliche Unterschiede - auch was Noten und Leistungsprüfungen angeht, die manche Schulen abgeschafft haben. "Das wollen wir hier in Trier definitiv nicht", bekräftigt Marx und bekommt zumindest in dieser Frage Unterstützung von Schwartz.

"Noten geben Sicherheit. Der Leistungsgedanken ist gesellschaftlich wichtig", betont sie. Die Tendenz, mit den Noten sogar das Klassenzimmer als Ort des gemeinsamen Lernens abzuschaffen, wäre fatal und führe beim rheinland-pfälzischen Philologenverband zu "massiver Beunruhigung"

97 "Schulen der Zukunft" in Rheinland-Pfalz, davon: 20 Grundschulen

31 Realschulen plus

19 Gymnasien

7 Berufsbildende Schulen

16 Integrierte Gesamtschulen

4 Förderschulen

Risiko "Rundum-Digitalisierung"

"Schulen können nicht mehr so stattfinden wie vor 30 Jahren", glaubt aber der Schulleiter der Kurfürst-Balduin-Realschule plus. Heutzutage sei der Lehrer eher Coach in einer digitalen Umgebung. Für Schwarz liegt aber genau hier ein weiteres Problem.

Die "Rundum-Digitalisierung" führe zu einer einseitigen Fokussierung auf kleine Tablets , was wiederum zu Augenproblemen der Kinder und Jugendlichen führt. Ob die "Schule der Zukunft", wie sie sich die Mainzer Bildungspolitik vorstellt, wirklich zukunftsfähig ist, wird sich also noch zeigen müssen.

