Ex-Scorpions-Drummer James Kottak ist tot

Signs-Award für Scorpions

Im Dezember war die Band, die in aller Welt Erfolge feierte, mit dem Signs-Award für ihr Lebenswerk geehrt worden. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Wind of positive Change", eine Anspielung auf das Lied, das 1990 den Aufbruch in der Sowjetunion unter ihrem damaligen Präsidenten und späteren Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow begleitete und das Ende des Kalten Krieges feierte. Als am 9. November 1990 auch noch die Mauer fiel, wurde der Song zur Hymne einer ganzen Generation. Nach dem Überfall Russlands unter Wladimir Putin auf die Ukraine dichteten die Scorpions das Lied allerdings um, um Solidarität zu zeigen.