Mit 76 auf Welttournee: Alice Cooper fühlt sich fit wie nie

"Ich werde nicht müde", sagt Musiklegende Alice Cooper. Auf seiner Welttournee "Too Close For Comfort" macht der 76-Jährige auch in Deutschland Halt.

Quelle: Reuters/Scanpix Denmark/Mathias Loevgreen Bojesen

Mit 76 Jahren fühlt sich der Rockmusiker Alice Cooper laut eigenen Worten so fit wie noch nie. "90 Minuten Show, fünf Tage die Woche - kein Problem für mich. Ich werde nicht müde", sagte der US-Amerikaner im Interview.

Mit seiner neuen Show tourt er derzeit um die Welt. Ab dem 12. Juni steht er auch in Deutschland mehrfach auf der Bühne. Der Pastorensohn, der auch schon mit Zwangsjacke oder am Galgen auf der Bühne stand, kündigte an:

Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nicht außer Atem sein wird. Alice Cooper, Rockmusiker

Bekannt ist er unter anderem für seine Lieder "Poison", "No More Mr. Nice Guy" und "School's Out". Er sagt: "Ich war noch nie in besserer Form als gerade mit meinen 76 Jahren."

Mick Jagger ist sein Vorbild

Sein besonderes Durchhaltevermögen führt Cooper auf seine jungen Jahre zurück, in denen er 1.500- und 3.000-Meter-Läufer war, wie er erzählt. "Das hilft mir bis heute."

Der "absolute Prototyp" in Sachen lange auf der Bühne stehen sei aber der 80 Jahre alte Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger. "Der kann drei Stunden machen und hört gar nicht auf, sich zu bewegen. Oder Steven Tyler, Iggy - Typen in meinem Alter, die ihr ganzes Leben lang getourt haben."

Alice Cooper: "Brandneue" Show

Mit einer "brandneuen" Show "Too Close For Comfort", die Cooper nun auch mit nach Deutschland bringt, war er zuvor unter anderem schon in Norwegen zu Gast. Die treusten Fans habe er jedoch in England und Deutschland, sagte der Rocker kurz vor den Deutschland-Konzerten.

Da kommen heute Leute, die waren 1970 da, mit ihren Kindern oder Enkelkindern. Alice Cooper, Rockmusiker

In welcher deutschen Stadt er am liebsten ist, wollte der 76-Jährige allerdings nicht verraten. "Das wäre ja, wie ein Lieblingskind zu bestimmen." Seine Frau Sheryl Goddard möge Hamburg am liebsten, sagte Cooper.

Alice Cooper kommt zweimal nach Deutschland

Das erste Konzert in Deutschland findet am 12. Juni im Stadtpark in Hamburg statt. Anschließend sind bis in den Juli weitere Konzerte in Northeim, Nürnberg, Dresden, Butzbach und Breisach geplant.

Im Oktober kommt Cooper dann ein zweites Mal nach Deutschland. Dann spielt er unter anderem in Stuttgart, Oberhausen, Berlin und Leipzig.