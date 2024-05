30 Jahre Broilers: Von Schulkameraden zu Rockstars

… entstanden 1994 aus einer Band von Schulfreunden. An die großen Erfolge war in den Anfangstagen nicht zu denken. Doch die Band hat sich stetig entwickelt. 1996 erscheint die erste Single "Blume", 1997 das erste Album "Fackeln im Sturm". "Blume" und "In 80 Tagen um die Welt" - bis heute zwei Riesenhits, die fast nie in der Setlist fehlen.