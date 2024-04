John Lennons lange verschollene Gitarre wird versteigert

Sie galt jahrzehntelang als verschollen: Eine Gitarre, die einst von John Lennon gespielt wurde, ist in Großbritannien auf einem Dachboden wiederentdeckt worden. Das zwölfsaitige Instrument vom Typ Hootenanny des deutschen Herstellers Framus ist auf etlichen Bildern von Studio-Sessions für das Album "Help!" und auch in dem gleichnamigen Film der Beatles aus dem Jahr 1965 zu sehen.

Sie soll nun beim Auktionshaus Julien's Auctions in New York Ende Mai unter den Hammer kommen. Der Schätzpreis liegt zwischen 600.000 und 800.000 US-Dollar (etwa 560.000 bis 750.000 Euro), wie das Auktionshaus mitteilte.

Gitarre wird in London und New York ausgestellt

Das Auktionshaus entschied sich dazu, die Gitarre aufwändig aufarbeiten zu lassen, damit sie wieder gespielt werden kann. Sie wird nun in den Hard Rock Cafes in London und New York ausgestellt, bevor sie bei der Auktion am 29. und 30. Mai einen neuen Besitzer finden soll.