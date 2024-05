Fender-E-Gitarre: Die legendäre "Strat" wird 70

Leo Fender wollte in den USA eine Gitarre bauen, die massenhaft herzustellen, vielseitig einsetzbar und unempfindlich gegen Rückkopplungsgeräusche war. Dabei habe er sich an den Wünschen von professionellen Gitarristen orientiert, erzählt Thomas Weilbier, Geschäftsführer des Gitarrenladens "No.1 Guitar Center" in Hamburg. Gut bespielbar, leicht und preiswert sollte die ideale Gitarre sein. Und vor allem sollte ihr Klang verstärkt werden können, um im Publikum besser hörbar zu sein.