"Dire-Straits":Gitarrist Jack Sonni mit 68 Jahren gestorben

Jack Sonni (r.) neben John Illsley beim Live-Aid-Konzert 1985 im Wembley-Stadion in London. Quelle: Getty Images

Der als "der andere Gitarrist" der britischen Rockband Dire Straits bekannte Musiker Jack Sonni ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Wie die Band am Freitag in Online-Netzwerken sowie auf ihrer Website mitteilte, starb Sonni bereits am Mittwoch.

Er hinterlasse "ein Vermächtnis musikalischer Exzellenz", erklärten die Mitglieder der unter anderem für gitarrenlastige Hits wie "Sultans of Swing", "Brothers in Arms" und "Money for Nothing" weltbekannten Band.

Frontmann Mark Knopfler: "Tiefes Gefühl der Trauer"

Sonni sei "unerwartet verstorben" und hinterlasse "ein tiefes Gefühl der Trauer", erklärte die Band um Frontmann Mark Knopfler. Zu den Umständen seines Todes machte die Band zunächst keine Angaben, sondern ließ lediglich verlauten, die Todesursache bleibe derzeit "ein Rätsel".

Post von Band-Frontmann Mark Knopfler Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Twitter nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Twitter übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Twitter informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Twitter-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der 1954 als John Thomas Sonni im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Musiker arbeitete in einem Musikgeschäft in New York, als er in den 70er Jahren die Dire-Straits-Gründer Mark und David Knopfler kennenlernte.

"Der andere Gitarrist der Dire Straits"