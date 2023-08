Oliver Anthony scheint mit seinem Song in den USA einen Nerv zu treffen: Das am 11. August erstmals auf Youtube veröffentlichte "Rich Men North of Richmond" wurde laut dem Branchendienst Billboard in weniger als einer Woche 17,5 Millionen Mal gestreamt und 147.000 Mal heruntergeladen. Der bis dahin eher unbekannte Sänger überholte damit die Megastars Taylor Swift, Morgan Wallen und Olivia Rodrigo in den Charts und landete sofort auf Platz eins.