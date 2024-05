König Charles' Krönung: Ein Jahr der Höhen und Tiefen

Zum Thronjubiläum wieder auf den Beinen

Erste Aufgaben: Trooping the Colour und King's Speech

Dabei fing für den frisch gebackenen König nach seiner Krönung am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey eigentlich alles ganz gut an: Im Juni 2023 saß er bei den offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten "Trooping the Colour" als Monarch im Sattel, um die Parade abzunehmen.