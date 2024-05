Josefine Preuß: Vom Teenie-Star zur Film-Mama

… fing schon als Kind mit der Schauspielerei an, erst im Potsdamer Hans Otto Theater, dann von 2000 bis 2003 in der Kinderserie "Schloss Einstein". Den großen Durchbruch hatte sie aber mit der Vorabendserie "Türkisch für Anfänger".



Inzwischen ist Josefine Preuß (38) auch ohne abgeschlossene Schauspielausbildung in der Primetime angekommen: ob im Dreiteiler "Das Adlon", ihrer preisgekrönten Titelrolle im TV-Film "Die Hebamme", der Miniserie "Das Sacher" oder ihre Rolle in der Filmtrilogie zur beliebten Jugendbuchreihe "Rubinrot", "Saphirblau" und "Smaragdgrün".