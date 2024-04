Show für 2027 geplant: Kiss kehren als Avatare zurück

Die US-Hardrockband Kiss hat das Ende der Straße noch nicht erreicht. Gut vier Monate nach dem Ende ihrer Abschiedstournee "The End of the Road" hat die Band jetzt ihren Katalog, ihren Markennamen und ihr geistiges Eigentum daran für 300 Millionen Dollar (rund 278 Millionen Euro) an das schwedische Unternehmen Pophouse Entertainment Group verkauft. Das wurde am Donnerstag bekannt. Ziel des Geschäfts sei es, Kiss ("I Was Made For Lovin' You", "Rock and Roll All Nite") neuen Generationen von Fans nahezubringen, sagte Pophouse-Geschäftsführer Per Sundin.